Малайзия представила окончательный доклад о пропаже MH370: Судьбу рейса прояснить не удалось
30 июля 2018 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Малайзии представило отчет о расследовании пропажи рейса MH370 Малайзийских авиалиний, летевшего в 2014 году из Куала-Лумпура в Пекин.
Родственники пассажиров пропавшего самолета утром 30 июля получили доклад, подготовленный министерством транспорта Малайзии. Многие из них остались разочарованы, так как в документе не оказалось исчерпывающей информации о трагедии, пишет BBC со ссылкой на Guardian.
Сакинаб Шах, сестра пилота MH370, однако, заявила, что доклад опровергает версию о том, что ее брат - случайно или намеренно - направил самолет в океан.
На пресс-конференции, посвященной докладу властей, главный следователь Кук Су Чон заявил, что этот отчет - не последний. Он подчеркнул, что в его подготовке участвовали семь стран, в том числе Австралия и Великобритания. В отчете нет однозначного заключения о причинах исчезновения самолета.
Как пояснил Кук Су Чон, следствие пришло к выводу, что в момент пропажи самолет находился на ручном управлении, а что произошло после этого, остается тайной. «Мы не можем исключить и вероятность незаконных действий некой третьей стороны», - сказал он. В то же время нет и доказательств перехвата управления самолетом извне. При этом он отметил, что капитан никогда не наблюдался у психиатра, у него не было конфликтов на службе и в семье, и о каких-либо серьезных проблемах в его жизни неизвестно.
«Мы не можем уверенно определить причину отклонения самолета от курса. Мы не можем назвать причину его пропажи», - заключил Кук Су Чон.
Самолет пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, на борту находилось 239 человек. Предположительно он сделал крутой поворот и полетел на юг в сторону Индийского океана, где затем разбился.
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