Президент Италии приехал в Армению с государственным визитом
30 июля 2018 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению президента Республики Армения Армена Саркисяна 30 июля с двухдневным государственным визитом в Армению прибыл президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла вместе с дочерью Лаурой Маттареллой. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В состав возглавляемой Маттареллой делегации вошли министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези, а также другие должностные лица.
В резиденции президента РА состоится официальная церемония встречи президента Италии, за которой последует беседа президентов Армена Саркисяна и Серджо Маттареллы тет-а-тет. Затем состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В рамках государственного визита Серджо Маттарелла встретится с высшим руководством Армении, католикосом всех армян Гарегином Вторым.
Возглавляемая президентом Италии делегация посетит мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, возложит цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.
В присутствии президентов Армении и Италии состоится церемония открытия армяно-итальянского центра сохранения культурного наследия.
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