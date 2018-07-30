В Сочи в результате пожара погибли 8 человек: Среди них - гражданка Армении

PanARMENIAN.Net - При пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи 30 июля погибли восемь человек, еще трое пострадали.Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении подтвердило гибель гражданки РА во время пожара в Сочи.

Так, отмечается, что была установлена связь с Центром кризисного управления Краснодарского края. Оттуда сообщили, что среди погибших – гражданка РА Нирвард Степановна Арутюнян (1950 г.р.).

Как сообщил руководитель следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУСК РФ по Краснодарскому краю Евгений Клепиков, люди, погибшие при пожаре в Сочи, жили в недостроенном помещении, половина из них приехали в гости к хозяину дома из Армении, пишет РИА Новости.

«Это не жилой дом, это металлоконструкция, самовольная, построили там маленькое кафе, и пристроена к нему пристройка из металлоконструкций трехэтажная… Произошел пожар в кафе и перекинулся туда, потому что там сайдинг и тому подобное», — заявил Клепиков.

Он отметил, что дом был в стадии строительства, «там просто люди жили». «Но это не дом и не гостиница однозначно… (Погибшие люди – ред.) не рабочие, а работники этого кафе, возможно. Половина вообще гости хозяина, приехали с Армении, друзья, родня», — уточнил следователь.

На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.