// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Эрдоган не пойдет на уступки в связи с делом американского пастора: Ему грозят санкции США

Эрдоган не пойдет на уступки в связи с делом американского пастора: Ему грозят санкции США
30 июля 2018 - 16:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство не будет отступать и готово «идти своим путем», если США введут санкции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже и терроризме.

Брансон был арестован в декабре 2016 года, где провел почти два года, а в конце июля 2018 года был переведен под домашний арест.

«США не должны забывать, что, если они не изменят свое отношение, то потеряет сильного и искреннего партнера, такого как Турция», - заявил Эрдоган во время визита в ЮАР, пишет Deutsche Welle.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возможном введении санкциях против Турции, ключевого союзника НАТО, из-за случая с пастором. О санкциях также сказал и вице-премьер США Майк Пенс. Брансон, родившийся в Северной Каролине, прожил в Турции 23 года, где проповедовал в церкви в Измире. Брансон был задержан после попытки государственного переворота в 2016 году. Ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет.

Эрдоган также опроверг предположения о том, что было достигнуто соглашение об обмене Брансона на граждан Турции, которые находятся за границей.

Ранее Эрдоган связывал выдачу Брансона в США с экстрадицией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара считает организатором переворота 2016 года.

Президент Турции также предупредил, что Турция может обратиться в международный суд, если США в качестве ответной меры откажутся от поставок истребителей F-35.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
Сьюзан Сарандон арестовали во время акции протеста против Трампа
Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений
В РФ планируют повысить пенсионный возраст с 2019 года: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 30 июля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Устройства Apple могут подорожать из-за торговой войны между США и Китаем Основным продуктам Apple – iPhone и Mac – пока пошлины не угрожают
Netflix купил «Маугли» Энди Серкиса у Warner Bros. Крупнобюджетная экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга стала самым дорогим готовым проектом, купленным компанией
В Сочи в результате пожара погибли 8 человек: Среди них - гражданка Армении На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники
Президент Италии приехал в Армению с государственным визитом В состав возглавляемой Маттареллой делегации вошли министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези, а также другие должностные лица