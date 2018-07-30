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В Грузии легализовали употребление марихуаны

В Грузии легализовали употребление марихуаны
30 июля 2018 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны в стране. 30 июля было объявлено решение по делу, которое рассматривал почти три месяца, сообщает партия «Гирчи» на своей странице в Facebook.

Суд удовлетворил иск лидеров политической партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые многие годы добивались легализации марихуаны и либерализации наркополитики. Истцы требовали, чтобы все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача, были признанны неконституционными. По словам лидеров «Гирчи», употребление марихуаны не ставит под угрозу любой какой-либо ценный публичный интерес, а наказание в отношении потребителя марихуаны лишь по моралистическим и патерналистическим аргументам противоречит праву на свободное развитие личности, и соответственно, противоречит 16-й статье Конституции Грузии.

Так,согласно постановлению суда, употребление марихуаны будет наказуемо только в том случае, если оно несет опасность для третьих лиц: в частности, не в учебных заведениях, в транспорте, в местах скопления людей.

В то же время уголовное наказание за культивацию и распространение марихуаны все еще остается в силе.

В 2017 году конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны, оставив в качестве наказания лишь административные штрафы. Однако активисты подали новый иск с требованием отмены административной ответcтвенности.

Ссылки по теме:
http://georgiatoday.ge/news/11592/Smoking-Marijuana-Legalized-in-Georgia
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