Устройства Apple могут подорожать из-за торговой войны между США и Китаем

PanARMENIAN.Net - Устройства Apple могут попасть под новые пошлины США на товары, производимые в Китае. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на продукцию компании.

В новый список ограничений на импорт, подготовленный минторгом США, может войти самый быстрорастущий сектор продукции Apple – умные часы и колонки и наушники, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Financial Times.

Основным продуктам Apple – iPhone и Mac – пока пошлины не угрожают. Однако для компенсации издержек от возможного их введения компания может поднять цены и на остальные свои продукты.

Аналитики Morgan Stanley ранее назвали «все более острую торговую риторику между США и Китаем» «наибольшим риском» цены акций Apple в месяцы, предшествующие презентации нового iPhone в сентябре, напоминает газета. Под новые пошлины могут также попасть и умные устройства конкурентов – Amazon’s Echo, Google Home, Sonos и Fitbit.

США и Китай подняли до 25% ввозные пошлин на товары друг друга в начале июля. Импорт, который затронули тарифы, составляет $34 млрд для каждой стороны. В списки облагаемых дополнительными пошлинами товаров в США вошли 818 позиций, в КНР — 545. Американский минторг позже представил новый перечень ограничений на импорт из Китая — еще на $200 млрд. Решение по этому списку будет принято не ранее чем через два месяца.