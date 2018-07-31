Президент РА: Недеюсь, что Италия вскоре ратифицирует соглашение Армения-ЕС
31 июля 2018 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на то, что Италия вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. Об этом президент заявил прессе по итогам встречи со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Ереване.
Президент Италии приехал в Армению 30 июля с государственным визитом.
«С удовлетворением хочу отметить, что наша беседа с президентом Маттареллой протекала в теплой атмосфере. У нас состоялось содержательное обсуждение широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества. Мы подтвердили свою приверженность к укреплению межгосударственных отношений.
Согласились, что нужно прилагать дополнительные усилия для придания нового динамичного развития армяно-итальянскому взаимодействию, как в двустороннем формате, так и на международных аренах, в том числе и в рамках партнёрства Армения – Евросоюз»,- заявил Саркисян.
По его словам, стороны констатировали, что Италия, являясь в 2018 году также страной-сопредседателем ОБСЕ, продолжит содействовать единственному занимающемуся урегулированием карабахской проблемы международному формату – сопредседательству Минской группы ОБСЕ.
«Мы коснулись также партнерства Армения-Евросоюз. Это еще одно направление, где есть большие перспективы углубления армяно-итальянских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия также вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве»,- добавил президент Армении.
В контексте стабильного развития двустороннего сотрудничества собеседники подчеркнули также важность полноценного использования существующего между двумя странами договорно-правового поля, которое включает в себя более трех десятков правовых документов.
«Мы констатировали необходимость расширения и углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность человеческих контактов. Придавая большое значение вопросу сохранения культурного наследия, наше сотрудничество получит еще больший размах, благодаря завтра открывающемуся в Ереване Армяно-итальянскому центру сохранения культурного наследия»,- добавил президент Армении.
В рамках государственного визита Серджо Маттарелла встретится с высшим руководством Армении, католикосом всех армян Гарегином Вторым. Возглавляемая президентом Италии делегация посетит мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, возложит цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.
В присутствии президентов Армении и Италии состоится церемония открытия армяно-итальянского центра сохранения культурного наследия.
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