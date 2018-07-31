Посольство Армении в РФ потребовало разъяснений причин смерти гражданина РА в российской тюрьме
31 июля 2018 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в РФпотребовало разъяснений по поводу причин смерти гражданина РА в российской колонии. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.
«Посольство обратилось в соответствующие органы РФ с целью получить разъяснения по поводу причин смерти гражданина РА Гора Гарниковича Овакимяна (1986 г.р.), который отбывал наказание в ИК Владимирской области. Данный вопрос находится в центре внимания посольства»,- говорится в сообщении ведомства.
В одной из колоний в России жестоко убили 33-летнего заключенного Гора Овакимяна, однако уголовное дело не было возбуждено, а руководство тюрьмы попыталось скрыть от родственников убитого факт смерти. Об этом изданию «Новая газета» сообщила сестра Овакимяна Ани Симонян. «Пишу вам с просьбой придать общественному резонансу зверское убийство 33-летнего Гора Овакимяна. 6 июля 2018 г. был убит в результате многочисленных побоев и пыток! Уголовное дело даже не было возбуждено!Администрация колонии скрывала от родственников смерть Гора, чтобы труп признать невостребованным и захоронить с целью сокрытия истинных причин смерти моего брата»,- говорится в письме сестры убитого.
Гор Овакимян отбывал тюремное наказание в ИК № 6 Владимирской области, в пос. Мелехово.
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