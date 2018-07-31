Во Франции запретили пользоваться мобильными телефонами в школах

PanARMENIAN.Net - Парламент Франции 30 июля принял закон, запрещающий учащимся в возрасте от трех до 15 лет использовать мобильные телефоны и другие имеющие подключение к интернету устройства, вроде планшетов и «умных часов», в подготовительной, начальной и средней школах.

Документ поддержали правящая «Республика на марше», либералы из «Демократического движения» и центристы из «Союза демократов и независимых».

Депутаты от «Республиканцев», Французской коммунистической партии и «Неподчинившейся Франции» воздержались, раскритиковав законопроект, пишет Deutsche Welle.

Инициатива была одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона, занявшего пост президента в мае 2017 года. Она не распространилась на лицеи - последнюю ступень среднего образования во Франции. Эти учебные заведения могут вводить запрет самостоятельно, однако законодательно не обязаны это сделать.

В обучающих целях применять устройства разрешено. Кроме того, новые правила не распространятся на детей с ограниченными возможностями.

С 2010 года во Франции действует закон, запрещающий использование мобильных устройств во время уроков. В соответствии с новым постановлением телефоны будут под запретом на территории школы, а также во время занятий за ее пределами.