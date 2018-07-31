Президент Италии посадил ель на Аллее памяти в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване

PanARMENIAN.Net - Находящийся с государственным визитом в Армении президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла в сопровождении президента Республики Армения Армена Саркисяна и его супруги Нуне Саркисян 31 июля посетили мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвященный памяти жертв Геноцида армян. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Президенты Армении и Италии воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян, возложили венок к мемориалу и цветы – к Вечному огню, увековечивающему память невинных жертв.

Президент Италии посадил ель на Аллее памяти мемориального комплекса.

Президент Италии приехал в Армению 30 июля с государственным визитом. В рамках государственного визита Серджо Маттарелла встретится с высшим руководством Армении, католикосом всех армян Гарегином Вторым.

В присутствии президентов Армении и Италии состоится церемония открытия армяно-итальянского центра сохранения культурного наследия.