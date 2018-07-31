В WhatsApp появилась функция групповых звонков
31 июля 2018 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Групповые аудио- и видеозвонки доступны в мессенджере WhatsApp начиная с 30 июля. Об этом говорится в корпоративном блоге компании.
В групповом звонке могут участвовать до четырех человек. Для этого сначала необходимо позвонить одному из них, а затем добавить к разговору остальных пользователей кнопкой в верхнем правом углу экрана, пишут «Ведомости».
Новая функция доступна в последнем обновлении мессенджера для iOS и Android. Групповые звонки, как и обычные, будут полностью зашифрованы.
Эксперты мессенджера подсчитали, что их пользователи тратят на звонки более 2 млрд минут в день.
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