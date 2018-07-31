МИД Армении: Обсуждается возможность встречи Пашиняна и Трампа в сентябре
31 июля 2018 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская сторона работает над организацией двусторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампаом в сентябре. Об этом заявил на брифинге 31 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Он подтвердил, что Пашинян примет участие в открытии 73-й сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Балаян отметил, что в ходе визита премьера РА состоится ряд встреч.
«В их числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. Пока окончательной договоренности нет», - заявил Балаян.
Ранеепосол США в Армении Ричард Миллз заявил, что рассматривается возможность организации встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, и Трамп, и Пашинян желают провести встречу, однако у них плотный график.
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