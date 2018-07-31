МИД Армении: Обсуждается возможность встречи Пашиняна и Трампа в сентябре

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона работает над организацией двусторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампаом в сентябре. Об этом заявил на брифинге 31 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Он подтвердил, что Пашинян примет участие в открытии 73-й сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Балаян отметил, что в ходе визита премьера РА состоится ряд встреч.

«В их числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. Пока окончательной договоренности нет», - заявил Балаян.

Ранеепосол США в Армении Ричард Миллз заявил, что рассматривается возможность организации встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, и Трамп, и Пашинян желают провести встречу, однако у них плотный график.