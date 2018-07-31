«Только кремация»: В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
31 июля 2018 - 12:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали принимать меры по внедрению политики «только кремация» с целью сохранения земельных ресурсов, насильно конфисковывая у местного населения готовые гробы и запрещая традиционные ритуалы погребения усопших.
Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом уничтожения останков человека. Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики «только кремация» уже к сентябрю, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
Как пишет издание, согласно фотографиям и видеокадрам, распространившимся в социальных сетях в Китае за прошедшие выходные, чиновники силой конфисковали гробы из домов местных деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Огромная гора деревянных гробов была уничтожена экскаватором, при этом многие пожилые жители, ложились в гробы в попытке их сохранить.
С тех пор как власти выступили с политикой «ноль похорон», владение и производство гробов было запрещено, а власти провинции занимались конфискацией уже существующих гробов. По его словам местного жителя, который пожелал остаться неназванным, местным бедным семьям понадобились многие годы, чтобы накопить около 5 тысяч юаней на изготовление гробов, при этом власти предлагали лишь две тысячи юаней в качестве компенсации. По его словам, чиновники запретили не только гробы, но и другие традиционные ритуалы, в том числе надгробные камни и бумажные деньги.
Это не первый противоречивый случай в Китае, связанный с похоронами. Ранее власти провинции Шаньдун также запретили проведение традиционных погребений. Согласно новой политике, умершие должны быть подвергнуты кремации, а родственники должны предоставить сертификат о проведении соответствующих процедур.
Однако для некоторых жителей Китая крайне важно быть погребенными в земле традиционным образом, чтобы тело при похоронах было целым. Поэтому некоторые граждане прибегают к услугам «торговцев телами», чтобы сжечь чужое тело и получить сертификат, а тело родственника захоронить нетронутым, часто это проводится тайно.
В апреле пятеро мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел для кремации в уезде Цзюйе городского округа Хэцзэ в провинции Шаньдун. Сотрудник одного из крематориев в провинции Шаньдун отметил, что многие понимают необходимость проведения кремации ради сохранения хорошей экологии, однако старое поколение не приемлет этого, люди хотят быть похороненными традиционным образом, поэтому их дети идут на преступления, чтобы выполнить последнюю волю родителей.
Еще одной проблемой, связанной с похоронами в Китае, является стриптиз во время погребальных церемоний. В Китае считается, что чем больше людей придет на похороны, тем больше чести будет оказано умершему. Поэтому родственники покойного используют всевозможные способы привлечения внимания людей к проводам в последний путь. Часто жители сельских районов нанимают артистов оперы, певцов, танцоров, а с 1990-х годов нередким явлением на траурных церемониях стали и стриптизерши. В последние годы такие представления учащаются также в связи с тем, что родственники усопшего хотят продемонстрировать свое финансовое благополучие и способность оплатить услуги довольно дорогих артистов. Государственное издание Global Times в феврале сообщало, что власти Китая намерены активно бороться с этим явлением.
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