Пресс-секретарь: Договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана пока нет

PanARMENIAN.Net - Договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова пока нет. Об этом заявил 31 июля на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Подобный вопрос обсуждался в Брюсселе. После этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили организовать встречу. На данный момент окончательной договоренности о сроках и месте проведения встречи нет», - отметил Балаян, пишет Aysor.am.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном запланирована в сентябре.«Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы», — заявил Мамедъяров.