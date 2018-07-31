Пресс-секретарь: Договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана пока нет
31 июля 2018 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова пока нет. Об этом заявил 31 июля на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Подобный вопрос обсуждался в Брюсселе. После этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили организовать встречу. На данный момент окончательной договоренности о сроках и месте проведения встречи нет», - отметил Балаян, пишет Aysor.am.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном запланирована в сентябре.«Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы», — заявил Мамедъяров.
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