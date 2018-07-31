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Кобзон находится в стабильном состоянии

Кобзон находится в стабильном состоянии
31 июля 2018 - 13:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Состояние народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона стабильное, никаких изменений в худшую сторону нет. Об этом рассказала его пресс-секретарь Варвара Виноградова, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Кобзона.

Как рассказала жена артиста Нелли Кобзон, в больнице его навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова», — рассказала она.

Супруга артиста также добавила, что никому никаких заявлений по поводу здоровья мужа не делает и никогда не делала, поскольку здоровье человека — «это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание, и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

С прошлой недели певец находится в одной из больниц Москвы. Родные утверждают, что госпитализация плановая, ряд СМИ настаивают на том, что состояние артиста очень тяжелое, и он лежит в реанимации.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Пресс-секретарь Кобзона рассказала о здоровье певца
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