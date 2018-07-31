Глава Минобороны Армении представил Каспршику общую ситуацию в зоне карабахского конфликта
31 июля 2018 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 31 июля принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
В ходе встречи Тоноян представил Каспршику общую ситуацию в зоне карабахского конфликта и обстановку на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской государственной границе.
Обсуждались также развития после предыдущей встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Ранее секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян заявил, что Армянская сторона придает важность проведению офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика мониторинга режима прекращения огня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы.
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