Экспорт из Армении увеличился на 20% за шесть месяцев 2018 года

PanARMENIAN.Net - В январе-июне 2018 года экспорт из Армении увеличился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы, за шесть месяцев текущего года импорт в Армению увеличился на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне торговый оборот увеличился на 9%, объем промышленного производства - на 3,7%, объем валовой продукции сельского хозяйства - на 5,5%, а строительства - на 13,5%.