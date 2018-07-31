В Ереване открылся Армяно-итальянский центр сохранения и восстановления культурного наследия

PanARMENIAN.Net - Находящийся с государственным визитом в Армении президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла в сопровождении президента Республики Армения Армена Саркисяна и госпожи Нуне Саркисян 31 июля в Национальной галерее Армении присутствовали на церемонии открытия Армяно-итальянского регионального центра сохранения и восстановления культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

С приветственным словом на открытии центра выступили министр культуры РА Лилит Макунц и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези, после чего президенты двух стран открыли табличку с наименованием центра и совершили экскурсию по территории.

Центр основан по инициативе армянской и итальянской сторон, его целю является реализация различных программ, направленных на сохранение и восстановление культурного наследия, в том числе и региональных.