Госдолг Армении продолжает снижаться: За 3 месяца - около 2,5%
31 июля 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный долг Республики Армения продолжает снижаться. По данным Национальной статистической службы, в апреле-июне 2018 года объем долга снизился на 2,3% или $163 млн.
Если по состоянию на 1 апреля государственный долг Армении составлял $6,867 млрд, то по состоянию на 30 июня этот показатель составлял $6,704.
Внешний долг Армении за 3 месяца снизился на 1,5% - с $5,533 млрд в апреле до $5,449 млрд в конце июня.
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