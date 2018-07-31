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Сирийская армия впервые с 2011 года взяла под контроль границу с Израилем

Сирийская армия впервые с 2011 года взяла под контроль границу с Израилем
31 июля 2018 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийские правительственные войска захватили последнюю, контролируемую экстремистами из группировки «Исламское государство» деревню в районе Голанских высот.

Таким образом, граница между Сирией и Израилем, впервые с 2011 года, оказалась полностью подконтрольна правительству Башара Асада, пишет Deutsche Welle со ссылкой на израильское издание The Times of Israel.

Регион на юге Сирии, граничащий с Израилем, после начала гражданского противостояния в 2011 году сначала оказался в руках повстанцев, а позже перешел в руки группировке «Джейш Халид Ибн аль-Валид», близкой джихадистам из террористической организации «Исламское государство». После продолжительных боев официальный Дамаск объявил об установлении контроля над регионом.

При этом в руках у террористов до сих остаются заложники из числа друзов, захваченные исламистами в последнюю неделю июля. Судьба более чем 30 человек остается неизвестной. Как отмечает израильское издание, ИГ 28 июля опубликовало видео, призывающее власти Сирии не рисковать жизнью заложников и прекратить дальнейшее наступление на позиции исламистов.

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Deutsche Welle: Сирийская армия взяла под контроль границу с Израилем
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