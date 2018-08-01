Лавров: События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны
1 августа 2018 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении, подчеркнул министр.
«Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — сказал он, пишет РИА Новости.
По словам Лаврова, за последние дни российская сторона несколько раз доводила свою обеспокоенность до армянского руководства. Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация «все-таки пойдет по конструктивному пути».
В Москве «во время политического кризиса в Армении в мае с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий», добавил министр. По его словам, в России надеялись, что новое руководство Армении продолжит и дальше «укреплять национальное согласие».
«Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — заключил он.
Ранее специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 28 июля бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.
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