Лавров: События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны

PanARMENIAN.Net - События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении, подчеркнул министр.

«Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — сказал он, пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, за последние дни российская сторона несколько раз доводила свою обеспокоенность до армянского руководства. Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация «все-таки пойдет по конструктивному пути».

В Москве «во время политического кризиса в Армении в мае с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий», добавил министр. По его словам, в России надеялись, что новое руководство Армении продолжит и дальше «укреплять национальное согласие».

«Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — заключил он.

Ранее специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 28 июля бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.