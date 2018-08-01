Пашинян созвал митинг в Ереване в честь 100 дней своего премьерства

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал митинг на площади Республики в Ереване 17 августа в честь 100 дней своего премьерства. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook.

«Приглашаю всех на митинг 17 августа в 18:30. Думаю, надо провести важный разговор о том, что произошло в Армении за последние 100 дней, что произойдет, какие шаги предприняло правительство для обеспечения резкого развития в Армении и конкретно какими шагами мы намерены обеспечить это развитие, и как мы будем работать в дальнейшем», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра Армении 8 мая.