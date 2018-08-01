Пашинян созвал митинг в Ереване в честь 100 дней своего премьерства
1 августа 2018 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал митинг на площади Республики в Ереване 17 августа в честь 100 дней своего премьерства. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook.
«Приглашаю всех на митинг 17 августа в 18:30. Думаю, надо провести важный разговор о том, что произошло в Армении за последние 100 дней, что произойдет, какие шаги предприняло правительство для обеспечения резкого развития в Армении и конкретно какими шагами мы намерены обеспечить это развитие, и как мы будем работать в дальнейшем», - сказал Пашинян.
Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра Армении 8 мая.
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