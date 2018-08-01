Пашинян и генсек Международной организации Франкофонии обсудили подготовку к саммиту в Ереване

PanARMENIAN.Net - В преддверии предстоящего в Ереване саммита Международной организации Франкофонии (МОФ) премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем организации Микаэль Жан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между МОФ и Арменией. Подчеркнув особое по разным параметрам качество этих отношений, генеральный секретарь МОФ и премьер-министр Армении подробно обсудили подготовительные работы к 17-у саммиту глав государств и правительств стран-участниц МОФ, который состоится в Ереване 11-12 октября.

Премьер-министр также обсудил с генеральным секретарем МОФ программу предстоящего 10-13 сентября официального визита Жан в Ереван, в ходе которого она примет участие в 11-й конференции международных неправительственных организаций.