В МИД Армении соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР
1 августа 2018 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом говорится в заявлении МИД РА в Twitter.
«Искренние соболезнования семьям, родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в ЦАР. Надеемся на скорейшее наказание всех виновных», – говорится в заявлении.
30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только просроченные журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным МИД РФ, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «убийство».
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