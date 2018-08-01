В МИД Армении соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом говорится в заявлении МИД РА в Twitter.

«Искренние соболезнования семьям, родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в ЦАР. Надеемся на скорейшее наказание всех виновных», – говорится в заявлении.

30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только просроченные журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным МИД РФ, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «убийство».