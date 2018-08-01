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ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе

ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе
1 августа 2018 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - 2 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-западном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

10 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Барда. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

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