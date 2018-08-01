В Азербайджане проезд в общественном транспорте подорожал вдвое

PanARMENIAN.Net - Тарифный совет Азербайджана повысил на 50% - до 0,3 манат цены на проезд в общественном транспорте в Баку и Бакинском метрополитене.

Новые тарифы вступили в силу с 1 августа 2018 года. Инициатором повышения цен на проезд является министерство транспорта, связи и высоких технологий, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Ведомство аргументировало повышение цен с ростом расходов на обслуживание пассажироперевозок, покупкой за иностранную валюту автобусов и запчастей к ним, повышения качества оказываемых услуг и сокращения размера дотаций из госбюджета на нужды Бакметрополитена и другими расходами.

Цены на перевозки пассажиров и на межпоселковые перевозки составят 0,3-0,9 манат в зависимости от расстояния. Цены на проезд на регулярные междугородние перевозки составят 2,4 гяпик за каждый километр проезда.