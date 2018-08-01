В Азербайджане проезд в общественном транспорте подорожал вдвое
1 августа 2018 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Тарифный совет Азербайджана повысил на 50% - до 0,3 манат цены на проезд в общественном транспорте в Баку и Бакинском метрополитене.
Новые тарифы вступили в силу с 1 августа 2018 года. Инициатором повышения цен на проезд является министерство транспорта, связи и высоких технологий, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Ведомство аргументировало повышение цен с ростом расходов на обслуживание пассажироперевозок, покупкой за иностранную валюту автобусов и запчастей к ним, повышения качества оказываемых услуг и сокращения размера дотаций из госбюджета на нужды Бакметрополитена и другими расходами.
Цены на перевозки пассажиров и на межпоселковые перевозки составят 0,3-0,9 манат в зависимости от расстояния. Цены на проезд на регулярные междугородние перевозки составят 2,4 гяпик за каждый километр проезда.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Apple вновь поставила рекорд по прибыли Как отметил глава Apple Тим Кук, это лучший третий квартал в истории компании
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова)
В МИД Армении соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР «Искренние соболезнования семьям, родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в ЦАР. Надеемся на скорейшее наказание всех виновных»
Пашинян и генсек Международной организации Франкофонии обсудили подготовку к саммиту в Ереване Был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между Международной организацией Франкофонии и Арменией