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Apple вновь поставила рекорд по прибыли

Apple вновь поставила рекорд по прибыли
1 августа 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Apple отчиталась о результатах за третий квартал 2018 финансового года, завершившегося для нее 30 июня 2018 года. Как отметил глава Apple Тим Кук, это лучший третий квартал в истории компании.

Тим Кук сообщил, что такие показатели третьего квартала были обеспечены уверенными продажами iPhone и носимых устройств, а также доходами от сервисов, пишет Ferra.ru.

Доход Apple за квартал составил 53,3 млрд долларов США, что на 17% больше по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,34 доллара, показав рост на 40%. Международные продажи составили 60 процентов от квартального дохода.

Всего за квартал было продано 41,3 млн iPhone, что на 1% больше показателей 2017 года. Продажи iPad тоже выросли на 1% — с 11,42 до 11,55 млн. Продажи компьютеров Mac снизились на 9% с 4,29 до 3,72 млн.

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Ferra.ru: Apple поставила новый рекорд
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