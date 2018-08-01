Десятилетний пловец побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса
1 августа 2018 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Десятилетний пловец из США Кларк Кент побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.
На международном чемпионате Дальнего Запада спортсмен преодолел 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды, более чем на секунду улучшив рекорд Фелпса, установленный в 1995 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.
До этого момента достижение 10-летнего Фелпса юным пловцам повторить не удавалось.
Кент занимается плаванием с шести лет. «Он отличается от всех ребят, с которыми мне доводилось работать. Кларк всегда выделялся среди сверстников, он талантлив во всем» — признал тренер мальчика.
Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира. Американец является абсолютным рекордсменом по количеству олимпийских наград (28) и обладателем нескольких мировых рекордов. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году он объявил о завершении карьеры.
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