В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
1 августа 2018 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Разработчики социальной сети Facebook и фотосервиса Instagram сообщили о запуске новых инструментов для управления временем, проведенных в соцсетях.
В специальном разделе настроек приложений Facebook и Instagram будет предоставляться информация о деятельности пользователя в этих соцсетях. Там же можно настроить ежедневные напоминания для ограничения времени, которое пользователь может провести в соцсети, пишет Ferra.ru.
Оповещения будут приходить, когда он проведет в соцсети определенное время за день. Эти оповещения можно временно отключить — от 15 минут до 8 часов.
Эти новшества начали распространяться в Facebook и Instagram и скоро станут доступны всем пользователям.
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