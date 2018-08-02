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WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса

WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
2 августа 2018 - 10:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp, насчитывающий около 1,5 млрд пользователей, вел функцию платных сообщений для компаний в приложении WhatsApp Business, сообщается в его корпоративном блоге. Стоимость сообщения будет варьироваться от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны.

Нововведения основаны на просьбах пользователей облегчить их общение с компаниями. Многие клиенты предпочитают общаться с поставщиками товаров и услуг в чате, вместо того чтобы звонить или писать электронные письма, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Мессенджер предложил своим пользователям несколько вариантов. Они могут воспользоваться функцией обратной связи, оставив номер своего телефона на сайте компании или внутри ее приложения, чтобы она отправила необходимую информацию. Клиенты могут начать чат с помощью значка прямой связи на сайте компании или в ее рекламе на Facebook. Также существует возможность обращения в службу поддержки.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», - уточняется в сообщении WhatsApp. Общение клиентов с компаниями будет защищено сквозным шифрованием.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений для бизнеса
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