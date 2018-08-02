Президент Арцаха и Каспршик обсудили ситуацию на передовой НКР

PanARMENIAN.Net - 1 августа президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял личного представителя д ействующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

2 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-западном направлении Гадрутского района. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова).