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В Сирии приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо

В Сирии приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо
2 августа 2018 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно.

«Государственная программа восстановления включает три этапа. Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап — адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно», — сказал Кюйно журналистам, пишет РИА Новости.

В Алеппо из других провинций, а также из Ливана, Иордании и Турции вернулись уже более миллиона человек. Они с пониманием относятся к тому, что пока функционирует не вся инфраструктура в населенных пунктах, поэтому стараются помогать друг другу. Так, житель города Бинан Махмуд возит воду людям на своем тракторе, так как централизованное водоснабжение пока отсутствует.

«Скважина с питьевой водой в километре отсюда, я набираю цистерну и привожу в город. Денег не беру, но некоторые люди дают мне на топливо для трактора, чтобы я не прекращал это делать», — рассказал он.

Вернувшиеся беженцы также активно занимаются земледелием и восстанавливают огороды у своих домов, которые служат источником пропитания. Кроме того, в провинции также активно восстанавливают школы, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс.

Из-за боевиков Алеппо вынуждены были покинуть более 6 миллионов мирных жителей. О полном освобождении этой провинции от террористов Генштаб ВС РФ сообщил в августе 2017 года.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Сирийские власти приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо
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