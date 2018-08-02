«Коммерсантъ»: Согласованные поставки оружия РФ Армении на $100 млн оказались под вопросом
2 августа 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей внесло разлад в отношения Москвы с Ереваном и может рассорить стороны еще сильнее.
По информации источников «Коммерсанта» в госструктурах РФ, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Более того, под вопросом оказались и согласованные ранее поставки оружия Армении на $100 млн.
«По словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, сейчас находится «под большим вопросом»: «Пока не особо понятно, что у них вообще происходит», – говорится в материале.
Поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов (под их реализацию Москва выделила в 2016 году Еревану кредит в $200 млн) завершены, утверждает один из собеседников издания. Второй контракт, по данным «Ъ», подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Предыдущее руководство Минобороны Армении хотело также приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» (восемь его пусковых установок были поставлены армянским военным по отдельному соглашению в 2016 году), а также истребители Су-30СМ. Сейчас эти планы подвешены, отмечает издание.
Армения в 2015 году получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
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