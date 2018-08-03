После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
3 августа 2018 - 10:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанское информагентство АПА приостановило работу после искажения слов президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Так, 1 августа APA распространило выступление Алиев на церемонии сдачи квартир в Гарадагском районе. Агентство сообщило, что в своей речи Алиев сказал: «Мы поставим Армению на колени».Эта информация была перепечатана другими новостными сайтами.
Однако администрация президента Азербайджана распространила опровержение, в котором говорится, что Алиев не говорил приписанную ему фразу. После этого данный материал был удален с сайта АПА и других изданий.
Позже агентство признало, что исказило выступление президента, и принесло свои извинения. Тем не менее вскоре все сайты APA были заблокированы и не работают по сей день.
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