Глава МИД РА: Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ
3 августа 2018 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и нацелена продолжить свою активную деятельность в организации. Об этом в ходе встречи с замглавы Минобороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян отметил, что Армения высоко ценит сотрудничество двух стран в военной и военнотехнической сферах как в двухстороннем, так и многостороннем форматах.
Мнацаканян и Фомин обсудили вопросы, связанные с перспективами углубления сотрудничества в военной сфере. Глава МИД Армении отметил, что 102-я российская военная база в Гюмри является одним из положительных и важных примеров сотрудничества в этой области.
Мнацаканян и Фомин также обсудили вопросы международной и региональной безопасности.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Захарова: График Лаврова не предусматривает скорую встречу с главой МИД Армении При этом она отметила, что «поддерживается тесный контакт с МИД Армении на различных уровнях и в различных форматах»
Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина Отмечается, что слушания по делам Кочаряна и Хачатурова станут важнейшим экзаменом для армянской демократии со времени обретения независимости в 1991 году.
Энди Серкис экранизирует «Скотный двор» Джорджа Оруэлла для Netflix Режиссер «Маугли» и исполнитель роли Голлума давно хотел адаптировать повесть-притчу Оруэлла для ТВ
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – суммировал гендиректор Тим Кук