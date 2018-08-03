Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
3 августа 2018 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - На торгах 2 августа акции компании Apple подорожали на 2,8% до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. 1 июля бумаги Apple подскочили на 5,9% до $201,5 после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновили устойчивый спрос на iPhone, в том числе самый дорогой, и рекордные продажи подразделения услуг.
«Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – суммировал гендиректор Тим Кук, пишут «Ведомости».
Apple ожидает, что в этом квартале продажи iPhone останутся высокими, а выручка составит $60–62 млрд (это будет рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).
В IV квартале 2017 г. в мире было продано смартфонов на рекордные $120 млрд (данные Strategy Analytics). Больше половины этих денег получила Apple: ее доля в продажах составила 51%. Это тоже рекорд для компании, которая как раз в IV квартале выпустила свой самый дорогой смартфон – iPhone X за $999. В поставках доля Apple заметно меньше – 19,2%.
Во II квартале 2018 г. средняя цена проданных iPhone составила $724 (на 20% выше, чем годом ранее) – во многом благодаря iPhone X.
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