Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн

PanARMENIAN.Net - На торгах 2 августа акции компании Apple подорожали на 2,8% до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. 1 июля бумаги Apple подскочили на 5,9% до $201,5 после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновили устойчивый спрос на iPhone, в том числе самый дорогой, и рекордные продажи подразделения услуг.

«Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – суммировал гендиректор Тим Кук, пишут «Ведомости».

Apple ожидает, что в этом квартале продажи iPhone останутся высокими, а выручка составит $60–62 млрд (это будет рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).

В IV квартале 2017 г. в мире было продано смартфонов на рекордные $120 млрд (данные Strategy Analytics). Больше половины этих денег получила Apple: ее доля в продажах составила 51%. Это тоже рекорд для компании, которая как раз в IV квартале выпустила свой самый дорогой смартфон – iPhone X за $999. В поставках доля Apple заметно меньше – 19,2%.

Во II квартале 2018 г. средняя цена проданных iPhone составила $724 (на 20% выше, чем годом ранее) – во многом благодаря iPhone X.