Энди Серкис экранизирует «Скотный двор» Джорджа Оруэлла для Netflix

PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. В качестве режиссера выступит актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян), известный по роли Голлума в трилогии «Властелин колец».

Продюсированием картины займется Мэтт Ривз, работавший с Серкисом над «Планетой обезьян». Серкис задумался об экранизации в 2012 году, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.

Он планировал выпустить «Скотный двор» в формате сериала. «Мы очень рады, что в итоге сможем поработать над произведением Джорджа Оруэлла с Netflix. Кроме того, я воссоединюсь с моим другом Мэттом Ривзом, который известен своей чуткостью, честностью и талантом сторителлера», — заявил Серкис.

Повесть-притча «Скотный двор» вышла в 1945-м. Сам Оруэлл называл ее аллегорией на революцию 1917 года и приход Сталина к власти. По сюжету животные, живущие на ферме, изгоняют своего жестокого хозяина и вводят семь заповедей, которые помогают сохранять равноправие. Затем власть на ферме захватывает свин по кличке Наполеон. Он отменяет все заповеди и утверждает единственное правило, согласно которому «все животные равны, но некоторые равнее других».

В конце июля Netflix выкупил у студии Warner Bros. права на другой фильм Серкиса — «Маугли». По словам создателей картины, это избавит «Маугли» от сравнений с диснеевской «Книгой джунглей», вышедшей в 2016 году. Премьера должна была состояться в октябре 2018-го, но Netflix перенес ее на 2019 год.