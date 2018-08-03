Замминистра обороны РФ: Информация об отмене поставок оружия на $100 млн Армении некорректна
3 августа 2018 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин прокомментировал заявление российского издания «Коммерсант» о возможной отмене поставок российского оружия Армении на сумму $100 млн.
«Это недостоверные сведения. Я их не подтверждаю. По кредиту все работает», - сказал Фомин, пишет Радио «Свобода».
По информации источников «Коммерсанта» в госструктурах РФ, в Москве особое раздражение вызвало привлечение к суду в Армении генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Более того, под вопросом оказались и согласованные ранее поставки оружия Армении на $100 млн.
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