Захарова: График Лаврова не предусматривает скорую встречу с главой МИД Армении

PanARMENIAN.Net - Рабочий график министра иностранных дел России Сергея Лаврова не предусматривает в ближайшее время встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

«В графике российского министра такой встречи нет. Мне об этом ничего неизвестно», - сказала дипломат, пишет ТАСС.

При этом она отметила, что «поддерживается тесный контакт с МИД Армении на различных уровнях и в различных форматах».

26 июля Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение генсеку Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.). ССС разрешила ему покинуть территорию Армении, в свою очередь генсек ОДКБ обязался в случае вызова явиться на допрос.

27 июля суд в Ереване дал санкцию на арест бывшего президента республики Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), также обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

31 июля Лавров выразил обеспокоенность недавними заявлениями нового руководства Армении. В частности, министр указал, что дело в отношении Кочаряна и Хачатурова идет вразрез с утверждениями команды премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что у них нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам. Как заметил глава МИД РФ, в результате действий Еревана нарушается нормальная работы организаций на пространстве СНГ. Глава российского дипведомства также напомнил, что Москва несколько раз доводила озабоченность складывающейся ситуацией до армянского руководства, и выразил надежду на конструктивное разрешение кризиса.