Жертвами землетрясении в Индонезии стали 91 человек

PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 5-го августа. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Позднее произошли по меньшей мере девять афтершоков с максимальной магнитудой 4,9.

По словам Нугрохо, более 200 человек получили серьезные травмы.

Число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться до труднодоступных районов. В безопасные места были эвакуированы несколько тысяч человек.