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Жертвами землетрясении в Индонезии стали 91 человек

Жертвами землетрясении в Индонезии стали 91 человек
6 августа 2018 - 11:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 5-го августа. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Позднее произошли по меньшей мере девять афтершоков с максимальной магнитудой 4,9.

По словам Нугрохо, более 200 человек получили серьезные травмы.

Число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться до труднодоступных районов. В безопасные места были эвакуированы несколько тысяч человек.

Photo. Reuters
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BBC. Lombok: Scores die as quake again hits Indonesian island
РИА Новости: При землетрясении в Индонезии погибли почти сто человек
РИА Новости: При землетрясении в Индонезии погибли почти сто человек
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