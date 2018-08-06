Жертвами землетрясении в Индонезии стали 91 человек
6 августа 2018 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 5-го августа. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Позднее произошли по меньшей мере девять афтершоков с максимальной магнитудой 4,9.
По словам Нугрохо, более 200 человек получили серьезные травмы.
Число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться до труднодоступных районов. В безопасные места были эвакуированы несколько тысяч человек.
Photo. Reuters
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