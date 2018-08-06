Во Франции скончался последний член «группы Манушяна»
6 августа 2018 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В возрасте 101 года скончался последний член лидера группы французского антифашистского сопротивления Мисака Манушяна - Арсен Чакарян. Он скончался в парижской больнице 4 августа, сообщает Panorama.am со ссылкой на lexpress.fr.
Чакарян родился в 1916 г. в Западной Армении. Спасаясь от Геноцида армян, он дошел до Болгарии, а в 1930 году обосновался в Париже.
Чакарян был членом группы Сопротивления. Мисак Манушян вместе с 21 членом своей группы был приговорен к смертной казни 21 февраля 1944 года в пригороде Парижа, в форте Мон-Валерьен.
Getty-images/AFP/R. de la Mauviniere
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