Блаттер рассказал о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022
6 августа 2018 - 12:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, покинувший пост в 2015 году из-за коррупционного скандала, в своей книге «Моя правда» («Ma Vérité») написал, что Катар не должен был получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Британская газета The Times, перепечатавшая отрывки из книги, описывает ее как попытку выступить в защиту 17 лет, проведенных Блаттером в руководстве ФИФА.
«Если бы в ФИФА тщательно изучили отчеты, то чемпионат мира не проводился бы в Катаре. Не знаю, есть ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше», — пишет Блаттер в книге, сообщает РБК.
Блаттер также утверждает, что Катар победил благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини.
По его словам, Платини рассказал ему о том, что принял решение по голосованию во время ужина с бывшим президентом Франции Николя Саркози и катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году. В свою очередь, Платини отрицал эту информацию.
Мировое футбольное первенство в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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