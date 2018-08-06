9 августа температура в Армении снизится на 2-3 градуса, 11-го числа - еще на 3-5
6 августа 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории Армении вечером 6-го августа, ночью 7-8-го числа и вечером в северных районах, 9-10-го числа - в большинстве районов, 11-го числа - в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидается дождь, в отдельных местах - град.
Температура воздуха 9-го августа снизится на 2-3 градуса, 11-го числа - еще на 3-5. Днем она не будет превышать +33 градусов.
В Ереване вечером 6-8-го августа в разных частях города возможен, ночью 8-9-го числа ожидается дождь. 11-го августа осадков не будет. Самая высокая температура, которая установится в отмеченные дни в армянской столице - +31-33 градус, сообщают из пресс-службы МЧС.
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