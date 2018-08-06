Бывший член КС опроверг слова главы ССС Армении о том, что Армен Геворкян оказывал на него давление
6 августа 2018 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший член Конституционного суда Валерий Погосян опроверг слова главы Специальной следственной службы РА о том, что бывший руководитель аппарата президента Армении Армен Геворкян оказывал на него давление с помощью его же брата.
«Нет ничего подобного, это их собственные умозаключения (Следственной службы - ред.)», - сказал он в беседе с радио «Свобода».
«Я не давал показаний о том, что на меня или же на моего брата оказывали давление», - отметил Погосян.
Он также сказал, что участвовал в допросе по этому делу в ССС в качестве свидетеля и давал показания. На вопрос о том же, можно ли по его показаниям полагать, что на него все же было оказано давление, Погосян отметил:
«Это зависит от того, кто именно делает выводы. Есть люди, которые могут сделать подобный вывод, а есть же люди, которые могут это опровергнуть. Например, Армен Геворкян может опровергнуть. Если бы он сам пришел ко мне и наставил пушку, я бы сказал, что да, мне угрожали, но подобного прецедента не было. Я никогда не встречался с ним».
Согласно пресс-релизу ССС, Геворкян оказывал давление на Валерия Погосяна через его брата, работавшего тогда в аппарата президента. На вопрос о том, обращался ли его брат когда-нибудь к нему с таким вопросом, Погосян отметил: «Нет, не было подобного».
На другой же вопрос о том, говорил ли его брат, что с президентского хотят, чтобы по итогам выборов было принято решение, выгодное второму президента РА Роберту Кочаряну, Погосян ответил: «Оставим это следствию»։
Он также добавил:
«Публикуя мое имя на всю страну, думали ли в ССС о моей безопасности? Или я для них тоже являюсь своего рода способом, а не человеком?»
Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов, прошедших в Армении 19 февраля, состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна..
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