Пассажиропоток в аэропортах РА в январе-июле 2018 года вырос на 11%-в

PanARMENIAN.Net - Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в январе-июле 2018 года составил 1,525,537 человек, что на 11% выше, чем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.

Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в июле 2018 года составил 318,585 человек, что на 13,8% выше, чем за тот же период прошлого года.

В международном аэропорту «Звартноц» Еревана пассажиропоток в июле 2018 года составил 300,687 человек, что на 11,1% выше, чем за тот же период 2017 года. Пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» в январе-июле 2018 года на 7,7% выше, чем за тот же период прошлого года.

Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» в январе-июле 2018 года составил 9478 тонн. Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» Еревана за тот же период 2017 года составил 12,708 тонн.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в июне 2018 года составил 17.898 человек, за тот же период прошлого года их было 9098.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в январе-июле 2018 года составил 93,986 человек, за тот же период прошлого года их было 44,271.

В 2 аэропортах Армении в январе-июле 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 11% выросло число взлетов-посадок.