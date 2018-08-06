Генконсул РА в Ростове обсудил с погран- и таможенной службами РФ ускорение проезда грузовиков через Ларс

PanARMENIAN.Net - В связи со сложившейся в Верхнем Ларсе ситуацией Генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян провел переговоры с представителями пограничных и таможенных служб России для ускорения проезда грузовых и легковых автомобилей через контрольно-пропускной пункт. В первую очередь речь идет о пассажирах с детьми и пожилых гражданах, сообщается на странице в FB посольства Армении в России.

Согласно информации, в настоящее время длина пробки на КПП уменьшилась.

Ранее замминистра транспорта Армении Армен Памбухчян сообщал, что протяженность очереди с российской стороны Ларса достигает 9-10 км, посоветовав водителям не использовать эту дорогу для грузоперевозок.

В посольстве также действует горячая линия: + 7 (495) 628 55 56. Информацию о ситуации можно направить также по электронному адресу посольства: info@armem.ru.