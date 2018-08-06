Генконсул РА в Ростове обсудил с погран- и таможенной службами РФ ускорение проезда грузовиков через Ларс
6 августа 2018 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи со сложившейся в Верхнем Ларсе ситуацией Генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян провел переговоры с представителями пограничных и таможенных служб России для ускорения проезда грузовых и легковых автомобилей через контрольно-пропускной пункт. В первую очередь речь идет о пассажирах с детьми и пожилых гражданах, сообщается на странице в FB посольства Армении в России.
Согласно информации, в настоящее время длина пробки на КПП уменьшилась.
Ранее замминистра транспорта Армении Армен Памбухчян сообщал, что протяженность очереди с российской стороны Ларса достигает 9-10 км, посоветовав водителям не использовать эту дорогу для грузоперевозок.
В посольстве также действует горячая линия: + 7 (495) 628 55 56. Информацию о ситуации можно направить также по электронному адресу посольства: info@armem.ru.
Самое значимое
Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил «Интерфаксу», что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны
«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», - сказал премьер
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пассажиропоток в аэропортах РА в январе-июле 2018 года вырос на 11%-в Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в июле 2018 года составил 318,585 человек, что на 13,8% выше, чем за тот же период прошлого года.
Пашинян: Нужно решить проблему орошения без выпуска воды из озера Севан Также были затронуты вопросы сокращения потерь воды из ирригационных систем, контроля деятельности ГЭС и возникающих проблем в сфере экологии.
Бывший член КС опроверг слова главы ССС Армении о том, что Армен Геворкян оказывал на него давление «Я не давал показаний о том, что на меня или же на моего брата оказывали давление», - отметил Погосян.
9 августа температура в Армении снизится на 2-3 градуса, 11-го числа - еще на 3-5 Днем температура воздуха не будет превышать +33 градусов.