Moody's присвоило Америабанку рейтинг B1

PanARMENIAN.Net - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Америабанку следующие рейтинги:

рейтинг долгосрочных депозитов в драмах на уровне B1;

рейтинг долгосрочных инвалютных депозитов на уровне B2;

долгосрочному риску контрагента - рейтинг Ba3.

Рейтинг долгосрочных депозитов в драмах на уровне B1 имеет позитивный прогноз, основанный на позитивном рейтинге госдолга B1. Рейтинг инвалютных долгосрочных депозитов B2 является максимально возможным рейтингом для армянских банков, который ограничен пределом инвалютных депозитов Армении. Рейтинг имеет стабильный прогноз.

Рейтинг долгосрочных драмовых депозитов Америабанка отражает:

диверсифицированные бизнес-направления банка и прочные позиции на рынке;

улучшенное качество активов и возможность нейтрализации возможных потерь благодаря надлежащим буферам капитала, высокой прибыльности и достаточному покрытию проблемных кредитов;

достаточный уровень ликвидности и диверсифицированные источники привлечения средств.

В то же время рейтинг Америабанка ограничен макроэкномическими показателями Армении и весомой долей инвалютных кредитов. При определении рейтинга агентство Moody's приняло во внимание ряд важных показателей. В частности, снизилась доля неработающих кредитов в совокупном портфеле банка. По положению на 31 марта 2018 года, этот показатель составлял 3,9% по сравнению с 4,1% на конец 2017 года. Показатель покрытия проблемных кредитов банка на конец первого квартала составил 87% против 57% на конец 2017 года.

В тоже время в конце года доля инвалютных кредитов банка была высокой – 82%, что приводит к чувствительности качества активов к колебаниям курсов. Однако, с другой стороны, существенную часть этих заемщиков составляют экспортеры, которые обеспечивают инвалютную выручку, что и частично снижает кредитный риск от валютных колебаний.

Агентство Moody's придает важность тому факту, что Америабанк имеет диверсифицированную акционерную структуру и в случае необходимости может привлечь дополнительный капитал. В частности, благодаря вложрению Азиатского банка развития в 2018 году собственный капитал был пополнен на 30 млн долларов. Нормативный показатель достаточности капитала за первый квартал 2018 года составил 14,05%, а согласно требованию Базель 1 – около 19%. Чистая прибыль банка за первый квартал составил 2,56 млрд драмов (рост на 56%). В результате, средняя рентабельность активов составила 1,5%, а рентабельность капитала – 13,4%.