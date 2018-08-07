Армянская сторона обсудила с российскими коллегами ситуацию на КПП «Верхний Ларс»

PanARMENIAN.Net - Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян, посол Армении в Грузии Рубен Садоян, генеральный консул Республики Армения в Ростове-на-Дону Вардан Асоян и российские коллеги провели совещание на российской стороне контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РА.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» и основные причины крупных скоплений.

Российские коллеги представили некоторые статистические данные. Они отмечают, что, в отличие от данных за 2017 год, на 50% возросло число проезжающих через КПП легковых автомобилей, туристов. По прогнозам, этот рост продолжится и в ближайшем будущем.

Контрольно-пропускной пункт Ларса, согласно регламенту, в день должен обслуживать максимум 170 грузовых автомобилей и 3000 физических лиц. Однако, по состоянию на 5 августа, фактически обслуживались 500 грузовиков и 15 тысяч граждан.

По словам российских коллег, поскольку на КПП приоритет отдается легковым автомобилям, соответственно пропускаемость грузовиков снижается. Когда происходит скопление легковых транспортных средств, все пункты начинают обслуживать легковые автомобили.

Российские коллеги сообщили также, что около 2 недель назад на контрольно-пропускном пункте состоялось совещание группы прибывших из Москвы должностных лиц.

Российская сторона, также обеспокоенная возникшими скоплениями и причиненным гражданам неудобством, приняла решение, чтобы за короткий промежуток времени все заинтересованные ведомства представили предложения по увеличению пропускаемости, с учетом также непростого географического расположения контрольно-пропускного пункта. Они убеждены, что некоторые процедуры должны быть модернизированы, необходимы современные технические решения.

Власти Армении, используя существующие между двумя странами отношения, попытаются выяснить, какие перспективные решения планируется реализовать российскими коллегами.