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При пересечении армяно-турецкой границы задержан гражданин Бангладеша

При пересечении армяно-турецкой границы задержан гражданин Бангладеша
7 августа 2018 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда задержали мужчину, который незаконно пересек армяно-турецкую границу, проходящую по реке Аракс. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России в Армении.

В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что злоумышленник является гражданином Народной Республики Бангладеш.

Нарушитель в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы Республики Армения.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

8 мая 6 граждан Народной Республики Бангладеш через прилегающий к боевой позиции воинской части Минобороны РА участок пересекли армяно-азербайджанскую границу (Нахиджеван), после чего были задержаны несущими дежурство военнослужащими Минобороны Армении.

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