РФ высылает греческих дипломатов
7 августа 2018 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия 6 августа объявила о высылке греческих дипломатов.
Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о «зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин» в отношении российских дипломатических сотрудников, пишет Deutsche Welle.
В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «сильнейшем давлении британских и американских партнеров» на Афины в вопросе высылки дипломатов. В свою очередь МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.
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